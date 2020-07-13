От идеи переноса выборов в США отказался Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет переноса президентских выборов в стране.

Но его беспокоит голосование по почте.

Об этом Трамп заявил на брифинге в Белом доме.

"Я не хочу переносить. Я хочу, чтобы выборы состоялись", - сказал он.

По словам Трампа, ему не нравится идея проводить голосование по почте, так как бюллетени могут потеряться и выборы будут испорчены.

"Я не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что бюллетени пропали, а выборы признаны недействительными. Умные люди это знают. Глупые люди могут этого не знать", - сказал он.