Осенью в Украине состоится встреча "Люблинского треугольника"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что следующая встреча "Люблинского треугольника" состоится в Украине.

Она пройдет осенью.

Об этом министр рассказал на онлайн-брифинге.

Как он напомнил, недавно главы МИД Польши, Литвы и Украины образовали "Люблинский треугольник". Он добавил, что это первое международное сотрудничество на Западном направлении.

"Встреча состоится осенью", - рассказал он.

О создании "Люблинского треугольника" стало известно 28 июля. Тогда стороны призвали Россию вывести свои войска из тех частей Донецкой и Луганской областей Украины и подтвердили свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.