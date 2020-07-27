 

В Министерстве иностранных дел Украины назвали главное условие проведения нормандской встречи

Политика Сегодня, 12:5350
В Министерстве иностранных дел Украины назвали главное условие проведения нормандской встречи

Если прекращение огня на Донбассе будет устойчивым - это позволит перейти к выполнению других пунктов, которые были достигнуты в Париже.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украина заинтересована в проведении встречи и активно работает над ее организацией.

"Все в руках российской стороны. Если Россия так же будет придерживаться того, о чем договорились", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что украинская активно-наступательная позиция вызывает разную реакцию в РФ, но Украина не будет останавливаться.

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