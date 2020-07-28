 

Два возможных компромисса для Донбасса назвал Кравчук

Политика Сегодня, 12:5550
Два возможных компромисса для Донбасса назвал Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал два возможных компромисса по Донбассу.

При этом об особом статусе региона речь не идет.

Об этом он рассказал в интервью "Суспільному".

"Особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус", - подчеркнул экс-президент.

Он напомнил, что во времена своей каденции подписал закон о свободной экономической зоне на Донбассе.

"Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - пояснил Кравчук.

Глава делегации отметил, что эти компромиссы не касаются суверенитета Украины. Однако с предоставлением особого статуса ситуация совсем иная.

"Это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями. Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины", - подчеркнул он.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил Кравчука председателем украинской делегации в ТКГ.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Кравчук, Донбасс, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии

Новости по теме

Кадровые изменения в украинской делегации ТКГ не исключает Кравчук
Кадровые изменения в украинской делегации ТКГ не исключает Кравчук
Вчера, 19:14
Главой украинской делегации в Минске Зеленский назначил Кравчука
Главой украинской делегации в Минске Зеленский назначил Кравчука
Вчера, 17:04
Возглавить украинскую делегацию в ТКГ согласился Кравчук
Возглавить украинскую делегацию в ТКГ согласился Кравчук
Вчера, 15:38
Работу в ТКГ прекращает Кучма
Работу в ТКГ прекращает Кучма
28-июл-2020, 15:09
Компромиссы по Донбассу на которые готова пойти Украина назвал Кулеба
Компромиссы по Донбассу на которые готова пойти Украина назвал Кулеба
3-июн-2020, 21:37

Последние новости

14:52
События
Масштабные антитеррористические учения пройдут в Одесской области
14:35
Политика
Выход из переговоров по Донбассу опровергли у Путина
12:59
События
О контроле утилизации боеприпасов на складах в Приднестровье просит Украина
12:56
Политика
Переформатирования миротворцев РФ в Приднестровье требуют Украина и Молдова
12:55
Политика
Два возможных компромисса для Донбасса назвал Кравчук
12:53
Политика
В Министерстве иностранных дел Украины назвали главное условие проведения нормандской встречи
12:51
События
По результатам переговоров Украины с иранской делегацией относительно компенсаций за сбивание под Тегераном украинского самолета МАУ было достигнуто трех основных договоренностей
12:49
Политика
Осенью в Украине состоится встреча "Люблинского треугольника"
11:40
Политика
Рабочую группу по созданию мемориала Холокоста "Бабий Яр" возглавит Ермак
11:33
События
О переносе выпуска новых iPhone объявила Apple
11:25
Экономика
Официальный курс доллар на 31 июля повысил НБУ
10:51
Политика
От идеи переноса выборов в США отказался Трамп
10:41
Политика
Увеличение военной помощи Украине поддерживают в США
10:12
События
Скульптуру маршала Рокоссовского обезглавили и украли в Польше
10:09
События
Законопроект о помощи Украине на 300 млн долларов внесли в Сенат США
10:08
События
Мужчина в Черниговской области взорвал гранату в компании людей во время отдыха
09:45
События
Ракетному обстрелу подвергся аэропорт Багдада
09:26
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.07 (состоянием на 09:00)
08:00
События
Появилось видео, как на пляж в Харьковской области высадился вертолетный десант
07:00
События
МИД РФ заявил, что задержанные под Минском россияне летели транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.07 (состоянием на 09:00)2458
Когда откроют два новых КПВВ в Луганской области сообщили в Минреинтеграции2318
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.07 (состоянием на 09:00)1813
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.07 (состоянием на 09:00)1192
Не соответствуют показателям для смягчения карантина десять областей в Украине416
В Киеве завершились переговоры Афганистана, Британии, Канады, Швеции и Украины с представителями Ирана по катастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана415
ЧП до конца октября продлит Италия382

Досуг

Как собрать идеальный браслет Pandora: полезные советы
Как собрать идеальный браслет Pandora: полезные советы
Ювелирные изделия от известного бренда Pandora уже не первый год покоряет сердца современных модниц. Особенной популярностью пользуются браслеты, которые можно собрать на любой, так сказать, вкус и цвет.
Вчера, 13:57110
Как выбрать матрас: несколько полезных советов
Как выбрать матрас: несколько полезных советов
Качественный матрас позволяет полноценно отдыхать и вставать бодрым с утра. Чтобы подобрать продукцию, обращают внимание на характеристики.
Вчера, 11:5096
Тромбоз: серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать
Тромбоз: серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать
Тромбоз не является безобидным заболеванием. Последствия могут быть весьма ужасными, потому важно начать терапию как можно раньше.
Вчера, 11:47103
Брендовая мужская обувь в интернет-магазине «M1 Outlet»
Брендовая мужская обувь в интернет-магазине «M1 Outlet»
В интернет-магазине «M1 Outlet» можно найти брендовую мужскую обувь.
Вчера, 11:42104
Датчики, отслеживающие давления в шинах
Датчики, отслеживающие давления в шинах
Автолюбители время от времени проверяют давление в шинах. Обычно рекомендуется это делать не реже двух раз в год. Однако, после посещения шиномонтажа, и получив заверение специалиста, что  все в порядке, водитель перестает обращать внимание на шины длительное время. И зря, так как это может
29-июл-2020, 15:59244
12000 гривен под 0% в Милоан доступны даже в кризис
12000 гривен под 0% в Милоан доступны даже в кризис
Кредит под 0% от Милоан доступный даже в период карантина. Уже при первом обращении вы сможете получить 12 000 гривен на срок до 30 дней.
29-июл-2020, 10:41249

События

Масштабные антитеррористические учения пройдут в Одесской области
Масштабные антитеррористические учения пройдут в Одесской области
Во время учений возможно ограничение или запрет передвижения людей и транспорта
Сегодня, 14:520
О контроле утилизации боеприпасов на складах в Приднестровье просит Украина
О контроле утилизации боеприпасов на складах в Приднестровье просит Украина
Речь идет о складах в поселке Колбасная
Сегодня, 12:5965
По результатам переговоров Украины с иранской делегацией относительно компенсаций за сбивание под Тегераном украинского самолета МАУ было достигнуто трех основных договоренностей
По результатам переговоров Украины с иранской делегацией относительно компенсаций за сбивание под Тегераном украинского самолета МАУ было достигнуто трех основных договоренностей
Переговоры продолжались 11 часов
Сегодня, 12:51143
О переносе выпуска новых iPhone объявила Apple
О переносе выпуска новых iPhone объявила Apple
Официально в Apple не объясняют причины отсрочки
Сегодня, 11:3350
Скульптуру маршала Рокоссовского обезглавили и украли в Польше
Скульптуру маршала Рокоссовского обезглавили и украли в Польше
После похищения полиция обнаружила фигуру маршала на одной из городских улиц без головы
Сегодня, 10:1247
Законопроект о помощи Украине на 300 млн долларов внесли в Сенат США
Законопроект о помощи Украине на 300 млн долларов внесли в Сенат США
Деньги пойдут на предоставление Вооруженным силам Украины летального оружия
Сегодня, 10:0956
7 Днів