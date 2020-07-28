Два возможных компромисса для Донбасса назвал Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал два возможных компромисса по Донбассу.

При этом об особом статусе региона речь не идет.

Об этом он рассказал в интервью "Суспільному".

"Особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус", - подчеркнул экс-президент.

Он напомнил, что во времена своей каденции подписал закон о свободной экономической зоне на Донбассе.

"Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - пояснил Кравчук.

Глава делегации отметил, что эти компромиссы не касаются суверенитета Украины. Однако с предоставлением особого статуса ситуация совсем иная.

"Это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями. Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины", - подчеркнул он.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил Кравчука председателем украинской делегации в ТКГ.