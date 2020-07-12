Переформатирования миротворцев РФ в Приднестровье требуют Украина и Молдова

Украина и Молдова требуют преобразования российских миротворцев в Приднестровье. Речь идет об их преобразовании в гражданскую полицейскую миссию под эгидой ОБСЕ.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, говорится в материале РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Россия должна выполнить свои обязательства, взятые ею на саммите ОБСЕ в 1999 году, и вывести свои войска из Приднестровья.

"Мы не видим необходимости в продолжении нынешнего военного миротворческого формата на Днестре. Мы считаем, что он может быть трансформирован в гражданскую полицейскую миссию под эгидой, например, ОБСЕ", - сообщил замглавы МИД в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, в материале подчеркивается, что эпидемия коронавируса повлияла на переговорный формат по урегулированию конфликта в Приднестровье, однако Украина и Молдова продолжают консультации.

Отметим, Боднар 22 июля провел видеоконференцию с госсекретарем МИД Молдовы Думитру Соколаном. Стороны подтвердили необходимость вывода российский войск, находящихся на территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики".