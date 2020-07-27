 

Кулеба считает необходимым расширить санкции ЕС против России

Политика Сегодня, 21:2637
Кулеба считает необходимым расширить санкции ЕС против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает необходимым Европейскому союзу расширить санкции против Российской Федерации из-за аннексии Крыма.

Это необходимо, так как Россия продолжает оккупационные действия.

Об этом Кулеба заявил во время встречи с руководителями дипломатических миссий ЕС, передает пресс-служба МИД.

Министр отметил, что речь идет о незаконном запуске железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом, а также проведении голосования о правках в Конституцию РФ на полуострове.

"Он (Кулеба - ред.) поблагодарил ЕС за "крымский" пакет санкций и отметил необходимость его расширения с учетом того, что Российская Федерация в дальнейшем продолжает оккупацию и пренебрегает своими обязательствами как государства-оккупанта соответствии с международным правом", - сообщили в МИД.

Также Кулеба призвал европейских партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма, как только она будет окончательно оформлена.

"Особое внимание глава МИД уделил угрозам, которые масштабная милитаризация Россией Крыма и Черноморского региона составляет для общеевропейской безопасности", - добавили в МИД.

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