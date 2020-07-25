Мэра Ужгорода уличили в коррупции и отправили под суд

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд административный протокол в отношении городского головы Ужгорода Богдана Андриива, а также составило протокол в отношении народного депутата от «Слуги народа» Никиты Потураева.Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Нацагентства.

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В частности, как говорится в сообщении, по признакам нарушения требований относительно предупреждения и урегулирования конфликта интересов НАПК направило админпротоколы в суд в отношении Ужгородского городского головы Богдана Андриива, директора международного аэропорта "Черновцы" Бориса Морского и экс-заместителя регионального сервисного центра МВД на Закарпатье Михаила Бойчука.

Также НАПК составило админпротоколы по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии на начальника управления прокуратуры Кировоградской области Виталия Вергелеса, экс-начальницу отдела Звенигородской райгосадминистрации Наталью Кузнецову и народного депутата Никиту Потураева.

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