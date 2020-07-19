Лукашенко заявил что Россия поменяла братские отношения на партнерские

Российская Федерация поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские.

Однако Москва все равно останется ближайшим союзником Минска.

Об этом в ходе обращения к белорусскому народу перед выборами заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что Минск будет выстраивать отношения стратегического партнерства и с Западом, и с Китаем, и с США, а также соседними странами.

"Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем. И если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам. Мы ни к кому ни на какие проблемы не ввязывались, не навязывались и навязываться не собираемся", - добавил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь стала единственным спокойным звеном в центре Евразии.

"И Россия боится нас потерять: ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников", - добавил Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси отметил, что Запад в последнее время стал проявлять к Минску все более предметный интерес.

"Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - сказал он.