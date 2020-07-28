Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал земельную реформу в Украине и заявил, что не видит необходимости в приватизации земель.

Веками для Беларуси, по его словам, сельское хозяйство являлось визитной карточкой страны.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает БелТА.

Лукашенко считает, что в земельной реформе нет никакой необходимости.

"Любому желающему предлагается аренда. Иди, работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст. Посмотрите на Украину с их земельным законом. Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?", - заявил он.