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Политика Сегодня, 21:07221
МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПО ЗАКАРПАТЬЮ. ЛИДЕРЫ - «ОПЗЖ» и «Слуга народа» (Инфографика)

Сегодня, 4 августа, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" представили "Презентация результатов социологических исследований: национальный рейтинг политических партий, безопасность граждан, электоральные настроения жителей Закарпатской области".

Политтехнолог, директор компании ООО "Роботизированные ТелеСистемы" Антон Соколов рассказал, что соцопросы проводили в течение 2-3 августа на территории всей Закарпатской области, методом телефонного опроса. Среди респондентов - лица в возрасте от 18 лет. Всего участие в соцопросе приняло 1200 респондентов
Почти во всех категория лидируют партии «Оппозиционная Платформа - По Жизнь» и «Слуга народа». В то же время последняя, ​​существенно утратила свои позиции, по сравнению с прошлогодними выборами в ВР.

Явка: Пришли бы Вы на голосование если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье?

МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПО ЗАКАРПАТЬЮ. ЛИДЕРЫ - «ОПЗЖ» и «Слуга народа» (Инфографика)

Однозначно да - 65%
Скорее да - 18,5%
Скорее нет - 2,6%
Точно нет - 3,2%
Затруднились ответить - 0,7
Отказались ответить - 9,9%

Социологическое исследование по г.Ужгород: за какую политическую партию Вы бы отдали свой голос, если бы выборы в Ужгородский городской совет состоялись в это воскресенье?

МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПО ЗАКАРПАТЬЮ. ЛИДЕРЫ - «ОПЗЖ» и «Слуга народа» (Инфографика)

Слуга Народа -27,1%
Оппозиционная Платформа - За Жизнь -12,2%
Европейская солидарность -11,7%
Батькивщина - 10,5%
Радикальная партия Олега Ляшко - 4,2%
Команда Андрея Балоги - 4,1%
Свобода -3,8%
Нацкорпус - 3,6%
Возрождение -3,1%
Партия венгров Украины -2,9%
Сила и честь -2,8%
Партия Шария -2,8%
Голос -1,7%
Украинская стратегия Гройсмана - 1,3%
Оппозиционный блок - 0,9%
За будущее - 0,7%
Другая партия - 4,7%

Парламентские выборы: Если бы выборы в парламент состоялись в это воскресенье, как проголосовали бы жители Закарпатья?

МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПО ЗАКАРПАТЬЮ. ЛИДЕРЫ - «ОПЗЖ» и «Слуга народа» (Инфографика)

Слуга Народу - 26,4%
Оппозиционная Платформа - По Жизнь - 15,1%
Европейская солидарность - 14,7%
Батькивщина - 12,5%
Радикальная партия Олега Ляшко - 6,7%
Сила и честь - 3,9%
Партия Шария - 3,9%
Свобода -2,7%
Голос -1,9%
Украинская стратегия Гройсмана -1,8%
Самопомощь - 1,7%
Гражданская позиция - 1%
Оппозиционный блок - 0,9%
За будущее - 0,4%
Национальный корпус - 0,3%
Другая партия - 6%

Облсовет: За какую политическую партию отдали бы свой голос, если бы выборы в Закарпатский облсовет состоялись в ближайшее воскресенье

МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПО ЗАКАРПАТЬЮ. ЛИДЕРЫ - «ОПЗЖ» и «Слуга народа» (Инфографика)

Слуга Народу - 26,2%
Оппозиционная Платформа - По Жизнь - 13,9%
Европейская солидарность - 12,7%
Батькивщина - 11,6%
Команда Андрея Балоги - 9,2%
Сила и честь - 4,7%
Партия Шария - 3,3%
Партия венгров Украины - 2,7%
Радикальная партия Олега Ляшко - 2,3%
Голос - 1,8%
Свобода -1,8%
Самопомощь - 1,4%
Возрождение - 1,2%
За будущее - 1,1%
Оппозиционный блок - 1,1%
Гражданская позиция - 1%
Украинская стратегия Гройсмана -0,8%
Другая партия - 3,2%

Социологическое исследование по г.Мукачево: за какую политическую партию Вы бы отдали свой голос, если бы выборы в Мукачевский городской совет состоялись в это воскресенье?

МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПО ЗАКАРПАТЬЮ. ЛИДЕРЫ - «ОПЗЖ» и «Слуга народа» (Инфографика)

Команда Андрея Балоги - 26,1%
Слуга Народу - 21,4%
Оппозиционная Платформа - По Жизнь - 15,4%
Европейская солидарность - 14,3%
Батькивщина - 6,9%
Сила и честь - 3,5%
Партия венгров Украины - 3,3%
Партия Шария - 3,1%
Голос - 1,7%
Самопомощь - 1,1%
За будущее 1%
Возрождение - 0,7%
Сводоба - 0,6%
Оппозиционный блок - 0,5%

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