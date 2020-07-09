МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПО ЗАКАРПАТЬЮ. ЛИДЕРЫ - «ОПЗЖ» и «Слуга народа» (Инфографика)

Сегодня, 4 августа, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" представили "Презентация результатов социологических исследований: национальный рейтинг политических партий, безопасность граждан, электоральные настроения жителей Закарпатской области".

Политтехнолог, директор компании ООО "Роботизированные ТелеСистемы" Антон Соколов рассказал, что соцопросы проводили в течение 2-3 августа на территории всей Закарпатской области, методом телефонного опроса. Среди респондентов - лица в возрасте от 18 лет. Всего участие в соцопросе приняло 1200 респондентов

Почти во всех категория лидируют партии «Оппозиционная Платформа - По Жизнь» и «Слуга народа». В то же время последняя, ​​существенно утратила свои позиции, по сравнению с прошлогодними выборами в ВР.

Явка: Пришли бы Вы на голосование если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье?

Однозначно да - 65%

Скорее да - 18,5%

Скорее нет - 2,6%

Точно нет - 3,2%

Затруднились ответить - 0,7

Отказались ответить - 9,9%

Социологическое исследование по г.Ужгород: за какую политическую партию Вы бы отдали свой голос, если бы выборы в Ужгородский городской совет состоялись в это воскресенье?

Слуга Народа -27,1%

Оппозиционная Платформа - За Жизнь -12,2%

Европейская солидарность -11,7%

Батькивщина - 10,5%

Радикальная партия Олега Ляшко - 4,2%

Команда Андрея Балоги - 4,1%

Свобода -3,8%

Нацкорпус - 3,6%

Возрождение -3,1%

Партия венгров Украины -2,9%

Сила и честь -2,8%

Партия Шария -2,8%

Голос -1,7%

Украинская стратегия Гройсмана - 1,3%

Оппозиционный блок - 0,9%

За будущее - 0,7%

Другая партия - 4,7%

Парламентские выборы: Если бы выборы в парламент состоялись в это воскресенье, как проголосовали бы жители Закарпатья?

Слуга Народу - 26,4%

Оппозиционная Платформа - По Жизнь - 15,1%

Европейская солидарность - 14,7%

Батькивщина - 12,5%

Радикальная партия Олега Ляшко - 6,7%

Сила и честь - 3,9%

Партия Шария - 3,9%

Свобода -2,7%

Голос -1,9%

Украинская стратегия Гройсмана -1,8%

Самопомощь - 1,7%

Гражданская позиция - 1%

Оппозиционный блок - 0,9%

За будущее - 0,4%

Национальный корпус - 0,3%

Другая партия - 6%

Облсовет: За какую политическую партию отдали бы свой голос, если бы выборы в Закарпатский облсовет состоялись в ближайшее воскресенье

Слуга Народу - 26,2%

Оппозиционная Платформа - По Жизнь - 13,9%

Европейская солидарность - 12,7%

Батькивщина - 11,6%

Команда Андрея Балоги - 9,2%

Сила и честь - 4,7%

Партия Шария - 3,3%

Партия венгров Украины - 2,7%

Радикальная партия Олега Ляшко - 2,3%

Голос - 1,8%

Свобода -1,8%

Самопомощь - 1,4%

Возрождение - 1,2%

За будущее - 1,1%

Оппозиционный блок - 1,1%

Гражданская позиция - 1%

Украинская стратегия Гройсмана -0,8%

Другая партия - 3,2%

Социологическое исследование по г.Мукачево: за какую политическую партию Вы бы отдали свой голос, если бы выборы в Мукачевский городской совет состоялись в это воскресенье?

Команда Андрея Балоги - 26,1%

Слуга Народу - 21,4%

Оппозиционная Платформа - По Жизнь - 15,4%

Европейская солидарность - 14,3%

Батькивщина - 6,9%

Сила и честь - 3,5%

Партия венгров Украины - 3,3%

Партия Шария - 3,1%

Голос - 1,7%

Самопомощь - 1,1%

За будущее 1%

Возрождение - 0,7%

Сводоба - 0,6%

Оппозиционный блок - 0,5%