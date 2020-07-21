Книгу учета доходов для ФЛП отменили в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей.

Документ, в частности, отменяет обязательную книгу учета доходов для ФЛП.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Закон предусматривает упрощение ведения учета для ФЛП, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.

"В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП. Физическим лицам-предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц", - говорится в сообщении.

ФЛП на общей системе также смогут вести учет в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

Закон также отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает отображение налоговых уведомлений в электронном кабинете.

"Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях", - сообщили в ОП.