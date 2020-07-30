Назначение Кравчука в ТКГ объяснил Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил назначение первого президента Украины Леонида Кравчука в Трехстороннюю контактную группу.

Он рассказал, человек с какими качествами должен возглавлять ТКГ.

Об этом Зеленский рассказал на брифинге.

Он сказал, что было несколько кандидатур на эту должность.

"Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, у которого авторитет по всей Украине. И в оккупированной части. Это очень важно для председательствующего ТКГ", - заявил он.