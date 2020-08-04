Лукашенко заявил о гибридной войне против Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне выборов президента заявил о том, что против его страны идет гибридная война.

При этом власти не знают, кто конкретно заинтересован в ней.

Об этом он заявил на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает БЕЛТА.

По его словам, накануне выборов якобы многих провокаторов удалось выявить "только благодаря бдительности граждан".

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны", - заявил Лукашенко.