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Политика Вчера, 20:5964
После официального запроса Украины экстрадицию "вагнеровцев" рассмотрит Беларусь

Беларусь примет решение об экстрадиции задержанных под Минском боевиков частной военной компании "Вагнера" ​​после получения официального запроса от Украины.

На данный момент украинская прокуратура не обращалась с официальным ходатайством.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Сегодня вопрос экстрадиции боевиков украинский генпрокурор Ирина Венедиктова обсудила со своим белорусским коллегой Александром Конюком. Венедиктова уведомила Конюка о намерении запрашивать выдачу 28 боевиков, среди которых 9 украинцев.

Как отметила Венедиктова, сейчас орган досудебного расследования готовит ходатайства об экстрадиции боевиков. После получения ходатайств, Офис генпрокурора направит соответствующие запросы в Генпрокуратуру Беларуси.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился с просьбой к белорусскому лидеру Александру Лукашенко выдать Украине задержанных боевиков "Вагнера", которых подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе. Россия выступает против выдачи боевиков, поскольку считает их своими гражданами.

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