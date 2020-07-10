Условия поставки воды в Крым назвал Шмыгаль

Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

При этом Украина не будет поставлять воду для нужд оккупационных властей, войск и военных баз.

Об этом в интервью "Радио. Свобода" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, поставки воды возможны исключительно для украинского населения полуострова.

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинский водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д.", - сказал Шмыгаль.