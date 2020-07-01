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Политика Сегодня, 17:1239
В Украине увеличат минимальную зарплату

В Верховной раде появился текст законопроекта №3963 авторства президента Владимира Зеленского о повышении минимальной зарплаты в Украине.

В случае принятия минималку могут повысить до 5000 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

В частности, проект предлагает увеличить минимальную зарплату на 5,86% до 5000 гривен с 1 сентября.

В то же время с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы и минимальной зарплатой увеличиваются расходы на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС. Его размер составит 2225 гривен (повышение составит 5,86%).

Дополнительные расходы на оплату труда в связи с повышением размеров минимальной зарплаты и должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС хотят обеспечить благодаря экономии расходов по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга".

Эта сумма составит 3,5 млрд гривен. Она возникла в связи с отклонением фактического курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам по сравнению с прогнозным курсом.

Кроме того, учитывая предложение повышения минималки, предлагают увеличить плановые налоговые поступления на 541,3 млн грн, в том числе по налогу и сбору на доходы физических лиц - на 461,3 млн грн и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 80 млн гривен.

Напомним, Зеленский в четверг, 6 августа, зарегистрировал в Верховной раде законопроект о повышении минимальной зарплаты.

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