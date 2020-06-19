Из-за ситуации с коронавирусом завтра экстренно соберется Кабмин

В субботу, 8 августа, Кабинет министров соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.

Правительство рассмотрит вопрос ухудшения ситуации в некоторых регионах, в частности в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По данным правительства, ухудшение ситуации наблюдается в Киеве, а также Одесской, Львовской и Харьковской областях.

"Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", - заявили премьер Денис Шмыгаль.