Депортацию украинских журналистов из Беларуси подтвердили в МИД

Украинских журналистов, задержанных накануне в Минске, депортировали из Беларуси.
Они уже летят в Одессу.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД.
Отмечается, что в 23:40 журналисты вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса.
"По информации посольства Украины в Беларуси, двух задержанных в Минске журналистов - граждан Украины депортировали", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 августа в Минске правоохранители задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время". Накануне телеканал освещал митинг оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Предварительно, причиной задержания журналистов является якобы отсутствие аккредитации на работу в стране.