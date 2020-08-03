В Ужгороде неизвестные испортили предвыборные билборды кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь"

На четырех рекламных щитах председателя ужгородского городского отделения политической партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрея Погорелова появились надписи красной краской.

Как сообщает 112.ua, это уже не первое нападение на политическую силу – недавно от рук злоумышленников пострадал и офис городской организации.

В партии отмечают, что это не более, чем позорные действия мелких хулиганов, которые не умеют отстаивать свои политические взгляды цивилизованным путем.

Сейчас правоохранители изучают видео с камер наблюдения, чтобы установить злоумышленников и привлечь их к ответственности. Председатель Ужгородского отделения политсилы добавил, что такими позорными действиями их не остановить. А политическая сила, одержав победу, наведет порядок не только в городе, но и всей стране, отмечает СМИ.