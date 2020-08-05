 

Сумму, необходимую для восстановления Донбасса назвали у Зеленского

Политика Сегодня, 18:2653
Сумму, необходимую для восстановления Донбасса назвали у Зеленского

Украине для восстановления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо около 10 миллиардов долларов.

Это примерно 5-7% ВВП страны.

Об этом в эфире "Радио "Донбасс.Реалии" заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, для восстановления временно оккупированных территорий после их реинтеграции необходимо будет создать фонд, в том числе и за деньги доноров.

"Предварительная оценка - это около 10 млрд долларов, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП, - отметил Устенко.

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