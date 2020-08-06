Огласили первые итоги выборов в Беларуси

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) огласила первые результаты выборов в Беларуси.

Лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщают беларусские СМИ.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Лукашенко получил 80,23% голосов. Главный кокурент действующего президента Беларуси Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов. За Анну Канопацкую проголосовали 1,68% избирателей, за Андрея Дмитриева - 1,04%, за Сергея Череченя - 1,13%. Против всех - 6,02%.

При этом глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что выборы состоялись, а результаты вряд ли будут сильно отличаться после оглашения официальных результатов, которые должны быть представлены в пятницу, 14 августа.

Отметим, пока в ЦИК подсчитывают голоса, в стране проходят массовые акции протеста.