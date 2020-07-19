Первое заявление после выборов сделал Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента.

При этом он пока никак не реагировал и не комментировал протесты.

Об этом сообщает БелТА.

Сообщается, что 10 августа Лукашенко отправился в Пуховичский район Минской области для ознакомления с ходом реализации инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства.

"Политика одна должна быть - люди", - сообщил Лукашенко.

Напомним, в Беларуси 9 августа прошли президентские выборы, после которых в стране вспыхнули массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки.

При этом на протяжении вчерашнего дня и ночью Лукашенко пока так и не отреагировал на массовые протесты.

Как писало РБК-Украина, в ходе протестов в Беларуси задержали более 200 человек.

Также белорусские правозащитники сообщили о смерти мужчины, которого в Минске сбил автозак, въехавший в толпу демонстрантов.

При этом в Министерстве внутренних дел отрицают гибель участника акции протеста.