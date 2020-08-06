Результаты выборов обновила ЦИК Беларуси

Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные данные о результатах голосования на выборах президента. Лидирует со значительным отрывом Александр Лукашенко.
Об этом сообщает издание TUT.by со ссылкой на данные ЦИК.
Результаты голосования следующие:
- Александр Лукашенко - 80,08%;
- Светлана Тихановская - 10,09%;
- Анна Канопацкая - 1,68%;
- Андрей Дмитриев - 1,21%;
- Сергей Черечень - 1,15%;
- Против всех - 4,6%.
Отметим, в Беларуси начались массовые протесты после проведения выборов президента, на которых по предварительным данным победу одержал Александр Лукашенко.