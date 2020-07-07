К ответственности после деоккупации большинство жителей ОРДЛО не привлекут

Глава представительства президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что 95% жителей оккупированных территорий не понесут уголовного наказания.

По его словам, им не стоит бояться прихода украинской власти.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".

Он пояснил, что в концепции деоккупации не прописывается "каталог профессий", чьи представители на оккупированных территориях точно будут освобождены от ответственности. Но при этом есть понимание, кто точно должен быть "амнистирован", а кто - наказан.

"Учитель или медсестра, например, не должны быть привлечены к ответственности. По судьям и прокурорам надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства", - отметил глава группы.