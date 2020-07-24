В мэры Киева от партии "Голос" баллотируется Притула

Украинский телеведущий Сергей Притула заявил об участии в выборах мэра Киева.

Он будет баллотироваться от партии "Голос".

Об этом Притула заявил во время съезда партии.

"Я баллотируюсь кандидатом на городского голову города Киева", - заявил телеведущий.

Он также заявил, что Киев его дом, поэтому ему не безразличны его проблемы.

"Как любой нормальный человек я хочу видеть лучший Киев, чистый, безопасный, инклюзивный, незагазований, с умным строительным планированием, а не загроможденным. Я не хочу видеть, как в Киеве люди стареют в пробках", - отметил Притула.

По его словам, он понимает скепсис в отношении себя, но уверяет, что "идет не один", а с командой специалистов.