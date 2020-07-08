Украина готова быть основным партнером НАТО в обеспечении безопасности в Черном море.

Также страна надеется на более тесное сотрудничество в борьбе с гибридными угрозами.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время встречи с Послом Мелиндой Симмонс, передает пресс-служба вице-премьера.

"Украина готова быть основным партнером Североатлантического альянса в обеспечении безопасности в Черном море. В рамках программы расширенных возможностей НАТО, партнером которой недавно стала Украина, мы надеемся на активизацию совместных усилий для обеспечения безопасности в черноморском регионе, а также на тесное сотрудничество по преодолению гибридных угроз", - заявила Стефанишина.

Кроме того, на встрече стороны обсудили последующие шаги в соглашении о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией.