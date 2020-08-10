Белый дом отложить назначение американского посла в Беларусь просит Сенатор Мерфи

В США считают, что сейчас не лучшее время для улучшения дипломатических отношений с Беларусью, которая охвачена подавлением протестов после выборов президента 9 августа.

В частности, сенатор США Крис Мерфи обратился к Белому дому с просьбой отозвать кандидатуру на должность американского посла в Беларуси, которого и без того в республике не было более десятка лет. Об этом пишет издание Hill.

"Отправить посла в Минск сейчас - впервые более чем за 10 лет - будет означать, что США оправдывают эти действия, и я готов отклонить кандидатуру в Комитете по иностранным делам, если ее не отзовет президент", - заявил Мерфи.