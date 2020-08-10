Главы МИД Евросоюза собирают чрезвычайную видеоконференцию в связи с ситуацией в Беларуси

В пятницу, 14 августа, главы Министерств иностранных дел Евросоюза собираются на чрезвычайную видеоконференцию.

Главной темой заседания является ситуация в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

Стороны также обсудят ситуацию в Турции, Венесуэле и Ливане.

Напомним, ситуация в Беларуси ухудшилась после отъезда главной оппонентки действующей власти Светланы Тихановской. Этой ночью в стране была новая волна протестов. Были задержаны тысячи людей.

В Минске были очередные столкновения протестующих и милиции. Правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули.