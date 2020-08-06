Запрос о выдаче задержанных "вагнеровцев" Украина направила в Беларусь

Офис генерального прокурора направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 задержанных боевиков российской частной военной компании "Вагнера".

Среди них 9 граждан Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Сообщается, что всем этим гражданам ранее было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), а также Шевченковским районным судом Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - сообщили в ОГП.

Вопрос о выдаче запрашиваемых лиц будет решаться компетентными органами Республики Беларусь.