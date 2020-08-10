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Политика Сегодня, 16:1881
Заменить понятие "особый статус" Донбасса на новое предлагает Украина

Украинская сторона в рамках урегулирования ситуации на востоке страны предлагает заменить понятие "особый статус" Донбасса.

В частности, предлагается формулировка "особый режим административного управления".

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, понятие "особый статус" Донбасса сформулировано в тех документах, которые приняты в рамках минской трехсторонней группы.

"Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" внести другие понятия… И закон Украины, который готовится и уже почти готов, по тем вопросам, касающимся Донбасса и войны на Донбассе, и мира на Донбассе. Мы просим понять нас и учесть такую формулировку - особый режим управления административного. Это соответствует тем реформам, которые проводятся Украиной по местному самоуправлению, и нашим законам", - добавил Кравчук.

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