Андрей Погорелов: "Местная власть Ужгорода нарушает права детей"

Об этом на своей странице Фейсбук сообщил Андрей Погорелов.

Председатель ужгородского городского отделения партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» считает, что городские власти Ужгорода сдались под натиском главного санитарного врача Украины.

"Во время визита на Закарпатье, Виктор Ляшко отметил, что вопрос открытия садов в компетенции местных властей. Региональная комиссия ТЭБ и ЧС длительное время ветировала работу дошкольных учреждений, из-за большого количества больных COVID-19. По мнению чиновников, болезнь может быстро распространиться среди малышей, но почему-то минует посетителей кафе и ресторанов, бассейнов и комплексов отдыха. И вот, долгожданное решение комиссии: в Ужгороде позволили заработать садикам, но только средним и старшим группам.

Власть декларирует, что ограничивать количество детей в группах не будут, потому что это дискриминация. Но, чем не дискриминация, не пустить малыша в садик ?! Причем, для 3-леток закрыты только государственные учреждения, а вот частные центры детского развития работают еще с мая. Очевидно, их деятельность городская власть не видит, а следовательно и не контролирует. Мы уверены, если разрешено посещать отдельные дошкольные учреждения, то такое разрешение должно распространяться на все субъекты, а не выборочно. И требуем пересмотреть решение городской комиссии с поправкой открыть все садики, независимо от формы собственности ", - пишет Андрей Погорелов