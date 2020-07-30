Закон об оборонных закупках подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об оборонных закупках".

Законом определяется порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

Целью закона является определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов.

Закон направлен на создание конкурентной среды, предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок.

Кроме того, документ предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81 / ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.