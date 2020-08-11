Не вмешиваться в ситуацию в Беларуси Польша призвала НАТО

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси, связанную с протестами в республике после выборов президента.

По его словам, белорусов должны поддерживать соседние страны.

Такое заявление сделал министр в эфире Польского радио.

Так, отвечая на вопрос, должен ли Альянс вмешиваться в происходящее в Беларуси, он сказал, что "не думает, чтобы это была хорошая тема для североатлантического союза". "Я думаю, то, что делается в Беларуси - это прежде всего дело соседской поддержки", - сказал он.

Блащак напомнил, что президенты Польши и Литвы предложили посредничать в переговорах Минска с Евросоюзом.