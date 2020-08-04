Трамп хочет отправить в отставку главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп в последнее время активно обсуждает со своим ближним кругом советников возможность отставки военного министра Марка Эспера.

Однако у главы Пентагона есть защитная индульгенция до ноябрьских выборов, и его отставка может стать реальностью лишь в том случае, если Трамп останется на второй срок.

Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

"Глава государства не будет принимать решение об отставке главы Пентагона до результатов предстоящих президентских выборов, однако обсудил с советниками возможность смены министра обороны в случае своего переизбрания", - заявил источник.

Одним из поводов для напряженности в отношениях между Белым домом и Пентагоном, стало то, что ранее Эспер одобрил запрет на использование флага Конфедерации на военных объектах, в то время как Трамп настаивал на праве американцев использовать этот флаг. Источник признал, что проблема флага Конфедерации стала одним из серьезных очагов напряженности в отношениях между президентом и главой Пентагона.