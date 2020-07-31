Несмотря на протесты в Беларуси, переговоры ТКГ не прекратятся

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры трехсторонней контактной группы в Минске не будут прекращаться, несмотря на протесты в Беларуси.

Для заседания ТКГ есть ряд вопросов.

Об этом он заявил на брифинге.

Президент заявил, что ближайшая встреча планируется на 18 августа.

"Что касается заседания трехсторонней контактной группы в Минске и минского процесса в целом. Я уверен, что процесс не остановится", - заявил он.

По словам Зеленского, встреча будет в новом формате под председательством Леонида Кравчука. Одними из главных вопросов - это продление режима "тишины", вопрос обмена пленными.