На масштабные забастовки в Беларуси отреагировал Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что забастовки в Беларуси могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.

По его словам, так страна не никогда не раскрутит свое производство.

Об этом он заявил сегодня на совещании по работе стройотрасли, передает БелТА.

По его словам, трудовые коллективы - это основа страны.

"Если они забастуют на два дня, то конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", - сказал Лукашенко.

По его словам, экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией.

"И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - добавил он.