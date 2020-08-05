В СНБО заявили что выдача "вагнеровцев" РФ негативно скажется на отношениях Киева и Минска

Возвращение белорусскими властями боевиков "Вагнера" в Россию является недружелюбным шагом в отношении Украины.

Решение не отвечает духу двусторонних отношений.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По словам, секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение будет негативно сказываться на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия бойцов "Вагнера" в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных сил РФ.

В ведомстве отметили, что 11 августа Генеральная прокуратура обратилась в Генпрокуратуру Республики Беларусь с просьбой о выдаче 28 лиц, среди которых 9 граждан Украины. Им сообщили о подозрении в участии в террористической организации.

"С нашей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлечь к уголовной ответственности всех виновных в совершении преступлений на нашей территории, в какой бы далекой стране они не скрывались", - подчеркнул Данилов.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 боевиков ЧВК "Вагнера", которые, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.