Слова Лукашенко о якобы участии украинцев в организации протестов возмутили МИД

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность заявлениями президента Беларуси Александра Лукашенко об участии украинцев "в организации мирных протестов" в связи с результатами президентских выборов.

Этому нет доказательств.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

Ранее Лукашенко заявил, что в Беларусь для агрессии приехали граждане из Польши, Голландии, Украины и России.

"Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - отметили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве напомнили о том, что доказательства участия в боевых действиях на востоке страны задержанных участников частной военной компании "Вагнер" были изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск.

В министерстве также подчеркнули, что "вагнеровцы" по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ, чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств".

С 9 августа в стране продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.