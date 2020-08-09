В Ужгороде заработал открыт офис политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Новое место для кардинальных изменений. В Ужгороде заработал открытый офис политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сюда по адресу Собранецкая 46 жители города могут обращаться со своими проблемами, пожеланиями и лично убедиться в том, что будут услышаны.

Открытие приемной - по словам председателя Ужгородской ячейки партии Андрея Погорелова не только новый этап в развитии партии, но и дополнительный инструмент для решения важных вопросов ужгородцев, в том числе и правового характера.