О внешнем вмешательстве из-за протестов заявил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власть "убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями".

Он заявляет о внешнем вмешательстве.

Об этом сообщает БелТА.

По его словам, "фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси".

"Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства", - заявил он.