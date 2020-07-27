Изучить деятельность владельца танкера Delfi Криклий просит полицию

Министр инфраструктуры Владислав Криклий просит полицию изучить деятельность владельца затонувшего на одесском пляже танкера Delfi.

По его мнению, надо изучить, какие цели преследует судовладелец.

Об этом Криклий сообщил в Facebook.

Министр проинформировал, что судовледелец решил пойти в суд

"Cудовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд.Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну.

Хорошо, что суд отказал им в удовлетворении их ходатайства", - написал Криклий.

Он отметил, что полиции следует изучить, какие цели преследует судовладелец.

"Сильно злит ощущение того, что тот, кто создал и не решил проблемы и в дальнейшем продолжает их добавлять и мешать. Думаю, что уже таки время правоохранителям подробнее ознакомиться с деятельностью судовладельца Delfi - Mister Drake PC на территории Украины, и какую цель они преследуют своими действиями", - добавил глава МИУ.