Помпео заявил что США поддерживают освобождение демонстрантов в Беларуси, но этого недостаточно

США поддерживают освобождение демонстрантов в Беларуси, но этого недостаточно.
Белорусские власти должны начать диалог с гражданским обществом.
Об этом заявил в субботу на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем государственный секретарь США Майк Помпео.
"Мы призываем белорусские власти начать диалог с белорусским обществом. Мы говорили, что выборы (президента Беларуси, - ред.) не были свободными и справедливыми", - сказал Помпео.
Он добавил, что в последние дни ведутся активные переговоры с европейскими лидерами, чтобы поддержать белорусский народ.
Также Помпео отметил, что США поддерживают освобождение задержанных в Беларуси участников акций протеста, но считают это недостаточным шагом.