Помпео заявил что США поддерживают освобождение демонстрантов в Беларуси, но этого недостаточно

США поддерживают освобождение демонстрантов в Беларуси, но этого недостаточно.

Белорусские власти должны начать диалог с гражданским обществом.

Об этом заявил в субботу на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы призываем белорусские власти начать диалог с белорусским обществом. Мы говорили, что выборы (президента Беларуси, - ред.) не были свободными и справедливыми", - сказал Помпео.

Он добавил, что в последние дни ведутся активные переговоры с европейскими лидерами, чтобы поддержать белорусский народ.

Также Помпео отметил, что США поддерживают освобождение задержанных в Беларуси участников акций протеста, но считают это недостаточным шагом.