МИД Беларуси отреагировал на подготовку санкций ЕС

Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений во внешней политике Беларуси.

Страна настроена на продолжение, пусть и сложного, но диалога.

Об этом сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает БелаПАН.

Он заявил, что в Беларуси настроены на сохранение коммуникации.

"Санкции - это конец политики... Поэтому ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас есть", - заявил он.

Отметим, ЕС считает выборы президента Беларуси сфальсифицированными и не признает их результаты.