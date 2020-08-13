Санкции следует применить только к высшим лицам в руководстве Беларуси, - Чапутович

Потенциальные санкции следует применить только к высшим лицам в руководстве Беларуси.

Введение ограничений на фоне протестов в Беларуси рассматривает ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет "Голос Америки".

В субботу состоялась совместная с госсекретарем США Майком Помпео пресс-конференция. Помпео, в свою очередь, заявил, что США активно обсуждают ситуацию в Беларуси с представителями Европейского союза.

Выступая в столице Польши, которая стала последней остановкой Помпео в ходе турне по центральной Европе, госсекретарь США заявил, что Вашингтон отслеживает ситуацию в Беларуси, и что цель его контактов с лидерами ЕС – это "попытаться помочь всем, чем можем, чтобы белорусский народ обрел суверенитет и свободу".