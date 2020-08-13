О возможности повторных выборов заявили в парламенте Беларуси

В парламенте Беларуси заявили о возможности повторных выборов в стране.

Только такое решение "должны принимать не на улицах".

Об этом заявил глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич, который претендовал на должность президента, но снялся с выборов, передает "Наша Нива".

Он допускает такую возможность, но "решать должен парламент, а не улица".

"Мы должны не позволить разделить нас. Те люди, которые стоят на улицах и идут сюда - не враги. Мы должны не позволить, чтобы судьба страны решалась на улице", - заявил он с трибуны на митинге в центре Минска.