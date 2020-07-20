 

Какой будет политика НБУ по делу ПриватБанка рассказал Шевченко

Политика Сегодня, 09:4765
Какой будет политика НБУ по делу ПриватБанка рассказал Шевченко

Национальный банк продолжит защищать законность решений государства о национализации ПриватБанка.

Новый руководитель НБУ поддерживает ту же политику в этом вопросе, которая была ранее.

Об этом глава Нацбанка Кирилл Шевченко рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы направили соответствующие документы в Конституционный суд Украины касательно рассмотрения банковского закона (так называемый "антиколомойский закон", - ред.). Ревизия решений задним числом для меня неприемлема. Потому мы поддерживаем ту же политику в этом вопросе", - сказал он.

Шевченко уточнил, что не знаком с бывшим акционером ПриватБанка Игорем Коломойским. Глава НБУ не стал комментировать причины, по которым депутаты, которых принято считать связанными с олигархами, критиковали его перед назначением в Нацбанк.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, НБУ, 7dniv, 7dnivinfo, ПриватБанк  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)

Новости по теме

Что сдерживает банки от работы с ипотекой объяснил глава Нацбанка
Что сдерживает банки от работы с ипотекой объяснил глава Нацбанка
Сегодня, 09:50
Шевченко заявил что НБУ сохранит плавающий курс гривны
Шевченко заявил что НБУ сохранит плавающий курс гривны
Сегодня, 09:42
О дальнейших траншах МВФ и Всемирного банка рассказал Шевченко
О дальнейших траншах МВФ и Всемирного банка рассказал Шевченко
20-июл-2020, 20:34
Политику НБУ по обеспечению макрофинансовой стабильности поддерживает Шевченко
Политику НБУ по обеспечению макрофинансовой стабильности поддерживает Шевченко
16-июл-2020, 11:54
Главой Нацбанка был назначен Шевченко
Главой Нацбанка был назначен Шевченко
16-июл-2020, 11:53

Последние новости

11:46
Политика
Поделиться президентскими полномочиями готов Лукашенко
10:15
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (17.08.20)
10:12
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 17 Августа
10:07
Экономика
Менять цель по инфляции в Нацбанке пока не планируют
10:05
События
Обвинения Малюськи по делу депозитов в ПриватБанке опровергли у Суркисов
10:04
Политика
Зеленский при назначении в НБУ задач не ставил - заявил Шевченко
09:52
События
Тихановская записала новое видеообращение
09:50
Экономика
Что сдерживает банки от работы с ипотекой объяснил глава Нацбанка
09:47
Политика
Какой будет политика НБУ по делу ПриватБанка рассказал Шевченко
09:45
События
Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы "Схемы"
09:42
Экономика
Шевченко заявил что НБУ сохранит плавающий курс гривны
09:38
Политика
Объявить себя президентом Беларуси готовится Тихановская
09:17
События
В Украине по состоянию на утро 17 августа 2020 - 92 820 человек инфицированых коронавирусом COVID-19
Вчера, 2020-08-16
23:08
Политика
О возможном переносе местных выборов заявил Ляшко
23:06
События
Силовики в Минске задержали нескольких участников акции
23:05
События
По всей Беларуси проходят акции против Лукашенко
21:05
События
Общенациональная забастовка объявлена в Беларуси
21:03
События
Около 100 тысяч человек в Минске собрала цепь солидарности
20:12
События
К участникам провластного митинга обратился Лукашенко
17:52
Публикации
Эксклюзив
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости ТОП-7

УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?12546
В Украине по состоянию на утро 16 августа 2020 - 91 356 человек инфицированых коронавирусом COVID-192583
Участвовать в нацотборе на Евровидение будет затравленный националистами за "Смуглянку" школьник из Волыни736
В Украине по состоянию на утро 17 августа 2020 - 92 820 человек инфицированых коронавирусом COVID-19468
За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано413
На выдачу "вагнеровцев" России отреагировал Зеленский236
Были объявлены официальные результаты выборов в Беларуси235

Досуг

Ортопедические салоны в Одессе
Ортопедические салоны в Одессе
Заботитесь о своем здоровье, но так и не можете определиться с выбором ортосалона? На нашем сайте представлены адреса ортосалонов в Одессе, специализирующихся на продаже современных, безопасных и качественных ортопедических товаров и медицинских изделий. Мы сотрудничаем с лучшими
15-авг-2020, 20:01138
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский — купить стерилизаторы для медицинских лабораторных инструментов  | Цена | Киев, Харьков, Одесса, Днепр
14-авг-2020, 17:22158
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Електрика – один з найважливіших винаходів людства. Життя без побутової техніки, гаджетів та різноманітного обладнання просто неможливе. Тому під час ремонту вагоме місце відводиться під розводку електромережі. Якщо у вас є необхідний досвід та інструменти, можна спробувати зайнятись
14-авг-2020, 14:21138
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Убеждение, что классификацию «тоник» и «лосьон» придумали маркетологи для привлечения большего числа клиентов, ложное. Если бы кожа умела говорить, она смогла бы более убедительно об этом рассказать. А пока она просто терпит, изредка подавая сигнальные «прыщики».
14-авг-2020, 12:33157
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Дизель-генераторы от своих аналогов отличаются экономичны расходом топлива, длительной работе, большому эксплуатационному ресурсу.
13-авг-2020, 23:02173
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
Стильные трехуровневые домо-квартиры QDRO – terraced house с собственным двором — отличная альтернатива загородному дому. Объект находится на территории коттеджного городка «Конык», в Голосеевском районе столицы. Неподалеку расположен заказник «Жуков остров» и
13-авг-2020, 19:44138

События

Обвинения Малюськи по делу депозитов в ПриватБанке опровергли у Суркисов
Обвинения Малюськи по делу депозитов в ПриватБанке опровергли у Суркисов
Компании намерены обратится в суд с требованием опровержения недостоверной информации
Сегодня, 10:0550
Тихановская записала новое видеообращение
Тихановская записала новое видеообращение
Она готова стать национальным лидером
Сегодня, 09:5266
Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы "Схемы"
Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы "Схемы"
Журналисты связывают поджог с профессиональной деятельностью
Сегодня, 09:4555
В Украине по состоянию на утро 17 августа 2020 - 92 820 человек инфицированых коронавирусом COVID-19
В Украине по состоянию на утро 17 августа 2020 - 92 820 человек инфицированых коронавирусом COVID-19
Плюс 1464 новых случаев в сутки
Сегодня, 09:17468
Силовики в Минске задержали нескольких участников акции
Силовики в Минске задержали нескольких участников акции
Задержание произошло возле местного ГУМа
Вчера, 23:0679
По всей Беларуси проходят акции против Лукашенко
По всей Беларуси проходят акции против Лукашенко
В протестах принимают участие сотни тысяч человек
Вчера, 23:05115
7 Днів