Злочевского заочно арестовал ВАКС

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Его взяли под стражу по делу об организации предоставления им 6 млн взятки руководителям Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом заявил на брифинге глава САП Назар Холодницкий.

Он заявил, что расследование дела закончат во рамках определенных сроков.

"Сегодня избрана мера пресечения (Злочевскому, - ред.) в форме содержания под стражей", - сказал Холодницкий.

Как известно, в июне антикоррупционные органы разоблачили "на горячем" трех человек сразу после предоставления 5 млн долларов взятки для дальнейшей передачи руководителю САП Назару Холодницкому. Он якобы должен был закрыть уголовное дело против Николая Злочевского, которое расследует НАБУ.