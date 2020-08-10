 

Новые выборы в Беларуси после изменения конституции допустил Лукашенко

Политика Сегодня, 19:4359
Новые выборы в Беларуси после изменения конституции допустил Лукашенко

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов.

Для этого необходимо принять изменения в конституцию.

Об этом он заявил в ходе общения с рабочими Минского завода колесных тягачей.

Он отметил, что президент не должен принимать решения под давлением.

"Будет так, мужики. Надо принять новую конституцию, чтоб вы хотели и даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции провести, если вы хотите выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти", - заявил Лукашенко.

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Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, Конституция, выборы, 7dniv, 7dnivinfo  
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