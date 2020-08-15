Ситуацию в Беларуси Трамп назвал ужасной

Президент США Дональд Трамп считает "ужасной" ситуацию в Беларуси.
Официальный Вашингтон внимательно следит за тем, что происходит в этой стране.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что Трамп заявил о том, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация, где после президентских выборов вспыхнули массовые протесты и забастовки. Он также сказал, что Соединенные Штаты внимательно за этим следят.
Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Минск начать диалог с белорусским обществом, а также заявил, что выборы в этой страны не были свободными и справедливыми.
Помпео отметил, что США поддерживают освобождение задержанных участников акций протеста, но считают это недостаточным шагом.