Ситуацию в Беларуси Трамп назвал ужасной

Президент США Дональд Трамп считает "ужасной" ситуацию в Беларуси.

Официальный Вашингтон внимательно следит за тем, что происходит в этой стране.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Трамп заявил о том, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация, где после президентских выборов вспыхнули массовые протесты и забастовки. Он также сказал, что Соединенные Штаты внимательно за этим следят.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Минск начать диалог с белорусским обществом, а также заявил, что выборы в этой страны не были свободными и справедливыми.

Помпео отметил, что США поддерживают освобождение задержанных участников акций протеста, но считают это недостаточным шагом.