В отставку подал посол Беларуси в Словакии

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку на фоне протестов в Беларуси.

Он первым из белорусских дипломатов поддержал акции протеста в стране.

Об этом он заявил в интервью TUT.BY.

По его словам, в МИД считают, что указанная в его заявлении гражданская позиция "вышла за эти рамки".

"Я ушел в отставку. Это логичный шаг, потому что как посол я назначен действующим президентом и должен проводить его политику", - сказал Лещеня.

В МИД пояснили, что решение об отставке должен принять глава государства.